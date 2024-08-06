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09:59, 6 августа 2024Силовые структуры

Расправу над россиянкой раскрыли благодаря ее сообщению подруге

В Бердске предсмертное сообщение помогло раскрыть убийство женщины

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Бердске расправу над местной 23-летней жительницей раскрыли благодаря ее сообщению подруге, в котором она написала о приходе бывшего друга. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, пожарные приехали на вызов в горящий дом на улице Боровая. В квартире после тушения была найдена женщина без признаков жизни. Изначально правоохранительные органы решили, что имеют дело с несчастным случаем, однако оказалось, что это не так.

По словам знакомых, у женщины были «больные отношения» с мужчиной — он ее регулярно избивал и вел себя как психопат. Женщина неоднократно пыталась расстаться с ним, но не получалось. Бывший неожиданно пришел к ней, когда она заявила, что решила разорвать отношения. «Катю сильно избил, все облил бензином и поджег. Там вся квартира выгорела», — говорят друзья. Перед этим она успела отправить подруге сообщение о том, что пришел бывший и ее трясет от страха.

Для изобличения преступника силовики устроили ловушку — подозреваемому сообщили, что Катя якобы выжила. После этого мужчина отправился в сгоревшую квартиру, где его и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

У женщины остались двое детей шести и четырех лет, их передали под опеку родного отца.

29 июля сообщалось, что Ялуторовский районный суд в Тюменской области приговорил местную жительницу к 9,5 года колонии общего режима за расправу над мужем, который избивал ее.

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      Любовь Ширижик
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