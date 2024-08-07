Россиянин открыл стрельбу по водителю из-за конфликта на парковке и попал в СИЗО

В Приморье арестовали водителя Range Rover, открывшего стрельбу из-за парковки

Суд в Уссурийске отправил в СИЗО на два месяца 40-летнего водителя внедорожника, который открыл стрельбу по оппоненту из-за конфликта на парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным ведомства, все произошло днем 5 августа. Водитель автомобиля Range Rover вступил в конфликт с другим автомобилистом по поводу парковки. Получив удар от оппонента и придя в себя, владелец внедорожника достал травматическое оружие и открыл из него стрельбу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Избрание меры пресечения проходило в рамках выездного судебного заседания в помещении больницы, где сейчас находится фигурант.

Ранее суд во Владивостоке арестовал на два месяца и 29-летнего мигранта, который пытался изнасиловать женщину на базе отдыха. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ.