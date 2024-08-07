Россиянин побывал в трущобах Пакистана и описал их фразой «хижины из вонючего тряпья»

Российский тревел-блогер побывал в трущобах Пакистана и описал их фразой «хижины из фанеры и вонючего тряпья». Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что многие пакистанцы живут не в самых благополучных условиях. По его словам, для местных это совершенно обычное явление, так как другой жизни они не видели.

«Люди здесь живут в хижинах, построенных из каких-то коробок, веток, кусков фанеры, вонючего тряпья и самого разного хлама. Живут огромными семьями и целыми общинами, напоминая гигантский цветастый муравейник на свалке», — заметил блогер.

Появление иностранцев в бедных районах удивляет пакистанцев, добавил турист. При этом они с радушием зовут путешественников в гости и предлагают им угощения.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о тюнинге пакистанских маршруток. Он пояснил, что местные жители переделывают свои транспортные средства, например, в ракеты с танками на крыше.