Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:02, 7 августа 2024Путешествия

Россиянин побывал в трущобах Пакистана и описал их фразой «хижины из вонючего тряпья»

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в трущобах Пакистана и описал их фразой «хижины из фанеры и вонючего тряпья». Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что многие пакистанцы живут не в самых благополучных условиях. По его словам, для местных это совершенно обычное явление, так как другой жизни они не видели.

«Люди здесь живут в хижинах, построенных из каких-то коробок, веток, кусков фанеры, вонючего тряпья и самого разного хлама. Живут огромными семьями и целыми общинами, напоминая гигантский цветастый муравейник на свалке», — заметил блогер.

Материалы по теме:
«Здесь ненавидят Америку и обожают Россию» Почему Пакистан не так опасен, как кажется, и зачем туда ехать туристу?
«Здесь ненавидят Америку и обожают Россию»Почему Пакистан не так опасен, как кажется, и зачем туда ехать туристу?
12 декабря 2022
Райский сад, трансгендеры и дворцы на колесах. Россиянин отправился в Пакистан. Что его там удивило?
Райский сад, трансгендеры и дворцы на колесах.Россиянин отправился в Пакистан. Что его там удивило?
22 февраля 2024

Появление иностранцев в бедных районах удивляет пакистанцев, добавил турист. При этом они с радушием зовут путешественников в гости и предлагают им угощения.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о тюнинге пакистанских маршруток. Он пояснил, что местные жители переделывают свои транспортные средства, например, в ракеты с танками на крыше.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В сети распространили поддельное видео с врио Курской области. Какие еще фейки появились на фоне обстрела региона?

      В ГД предложили тестировать артистов на алкоголь и наркотики

      Два беспилотника сбили в российском регионе

      Мужчина с одним яичком рассказал о сложностях в интимных отношениях

      В США допустили попытку захвата Украиной Запорожской АЭС

      На Западе заявили о неуклонной потере Украиной позиций с момента отступления из Авдеевки

      Кубинец Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе

      В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

      В Польше рассказали о серьезном демографическом кризисе на Украине

      ИИ добавят в миллионы смартфонов Samsung

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше