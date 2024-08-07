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07:31, 7 августа 2024Путешествия

Россиянка описала поездку в Турцию фразой «такого ужасного отдыха у меня еще не было»

Фото: Martin Siepmann / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Россиянка побывала с подругой в Турции и описала поездку фразой «такого ужасного отдыха у меня еще не было». Об этом Виктория рассказала порталу «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Туристки выбрали для отпуска гостиницу Resa Hotel в Фетхие и заплатили за неделю 142 тысячи рублей. Однако по прибытии их ждал неприятный сюрприз — администрация ничего не знала о бронировании россиянок. Отдыхающим пришлось предоставить доказательства оплаты номера, лишь после этого они смогли заселиться.

«На фотографиях отель выглядел статусно и богато, на самом деле все было намного проще. Наш номер был очень маленьким. Изначально мы с подругой хотели отдельные одноместные кровати, но в комнате стояла одна двуспальная», — описала автор публикации.

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В гостиничном номере были только кровать, стул и стол, а в шкафу у двери не оказалось ни одной вешалки. «А вот о питании ничего плохого не скажу: было вкусно, сытно и разнообразно», — добавила она.

Еще одним разочарованием для туристок стал тур на джипах. Из-за языкового барьера россиянки не поняли, что в них будут стрелять из водных пистолетов пассажиры других автомобилей. В результате они провели всю дорогу мокрыми на ветру.

«Отдых в Фетхие был испорчен. И дело не только в неудачном отеле: этот курорт больше подходит пенсионерам, а не молодежи», — заметила автор.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Египет основной альтернативой отпуску в дорогой Турции. По ее словам, в формате «все включено» эта курортная страна идет наравне с Турцией.

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      Марк Успенский
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