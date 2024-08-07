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17:50, 7 августа 2024Ценности

Россиянкам назвали удешевляющую образ одежду

Стилист Шихалова: джинсы скинни и одежда с логотипами удешевляют образ

Фото: faferek / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Александра Шихалова назвала россиянкам удешевляющую образ одежду. Ее комментарий приводит журнал «Первый женский».

Испортить внешний вид способны устаревшие наряды, например джинсы скинни, приталенные жакеты или изделия с рукавами «летучая мышь». Кроме того, лучше отказаться от сочетания разноцветных вещей, а также предметов гардероба с логотипами брендов, отметила специалистка.

«Такая история очень бросается в глаза. И лучше всего отходить от логомании, потому что она не про "дорогой" образ», — пояснила эксперт.

Ранее в августе стилистка Наталья Ветрова назвала россиянкам визуально улучшающие пропорции фигуры платья.

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      Алина Гостева
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