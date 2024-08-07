Российская чиновница шесть лет проработала в должности начальника по фальшивым документам

В Хабаровском крае чиновница шесть лет проработала по фальшивым документам

В Хабаровском крае 47-летняя чиновница Ольга Шемец шесть лет проработала в должности начальника управления имущества в администрации села Ванино по фальшивым документам, пишет Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, в администрацию российская чиновница устроилась работать в 2017-м. Зимой 2023 года прокуратура выяснила, что предоставленный диплом о высшем образовании, а также сведения о доходах супруга являются фейковыми. Женщину уволили.

Недавно суд принял решение ограничить свободу чиновницы на семь месяцев.

В 2023 году стало известно, что бывший первый заместитель главы Орджоникидзевского района Уфы Игорь Трухневич 12 лет проработал по фальшивому диплому. Он курировал вопросы ЖКХ, строительства и благоустройства.