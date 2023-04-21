В России чиновник с доступом к гостайне 12 лет проработал по фальшивому диплому

В Уфе чиновник с доступом к государственной тайне 12 лет проработал по фальшивому диплому

Бывший первый заместитель главы Орджоникидзевского района Уфы Игорь Трухневич 12 лет проработал по фальшивому диплому. О результатах рассмотрения уголовного дела в отношении экс-чиновника сообщает издание «Правда ПФО» со ссылкой на прокуратуру Башкирии.

В райадминистрации бывший чиновник курировал вопросы ЖКХ, строительства и благоустройства. «В силу служебных обязанностей чиновник имел доступ к государственной тайне», — подчеркнули в региональной прокуратуре.

В 2010 году при назначении на должность Трухневич предъявил диплом Уфимского государственного нефтяного технического университета. Прокурорская проверка выявила, что документ фальшивый. Факт обучения Трухневича не подтвердили и в самом вузе. После этого правоохранители возбудили в отношении Трухневича уголовное дело.

Бывший замглавы района ушел в отставку по собственному желанию за несколько дней до начала уголовного преследования. На суде он признал свою вину. Суд приговорил Трухневича к пяти месяцам лишения свободы по статье о приобретении и использовании поддельного официального документа (часть 3 статьи 327 УК России).

Ранее ФСБ России задержала бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского по делу о превышении должностных полномочий. Вместе с ним был задержан еще один бывший чиновник, ему инкриминировали подстрекательство к злоупотреблению полномочиями.