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ФСБ задержала бывшего министра транспорта Приморья

В Приморье ФСБ задержала экс-министра транспорта и дорожного хозяйства края Свяченовского
Виктор Свяченовский

Виктор Свяченовский. Фото: правительство Приморья

Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело в отношении чиновника было возбуждено по материалам регионального УФСБ. Вместе со Свяченовским задержан Дмитрий Бабак, экс-замначальника Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России, ему вменяют подстрекательство к злоупотреблению полномочиями.

Подробности уголовного дела пока неизвестны.

Виктор Свяченовский был назначен на пост министра в конце декабря 2019 года, ранее он работал на должности директора департамента дорожного хозяйства края. В ноябре прошлого года чиновник ушел в отставку по собственному желанию.

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Елизавета Новикова
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