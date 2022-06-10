ФСБ задержала бывшего министра транспорта Приморья

В Приморье ФСБ задержала экс-министра транспорта и дорожного хозяйства края Свяченовского

Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело в отношении чиновника было возбуждено по материалам регионального УФСБ. Вместе со Свяченовским задержан Дмитрий Бабак, экс-замначальника Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России, ему вменяют подстрекательство к злоупотреблению полномочиями.

Подробности уголовного дела пока неизвестны.

Виктор Свяченовский был назначен на пост министра в конце декабря 2019 года, ранее он работал на должности директора департамента дорожного хозяйства края. В ноябре прошлого года чиновник ушел в отставку по собственному желанию.