Российский самолет с пассажирами совершил аварийную посадку из-за неисправности

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку во Владивостоке

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку во Владивостоке из-за неисправности одной из гидросистем. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что лайнер выполнял рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Пилоты заметили сигнал о возможной проблеме при наборе высоты и решили вернуться в авиагавань вылета. На месте работают технические специалисты.

На борту самолета находились 162 пассажира, всех разместили в терминале аэропорта.

Накануне самолет прервал посадку в калининградском аэропорту Храброво из-за кошки, бегавшей по взлетно-посадочной полосе (ВПП). Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Кирова. Приготовившись к посадке в Калининграде, пилоты услышали от диспетчера о кошке на ВПП и решили уйти на второй круг.