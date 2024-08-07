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13:08, 7 августа 2024Россия

Российский ветеран СВО несколько месяцев не мог получить выплаты из-за одной ошибки

Ветеран СВО из ХМАО несколько месяцев не мог получить выплаты из-за ошибки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский ветеран специальной военной операции (СВО) на Украине из Урая Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) несколько месяцев не мог получить выплаты из-за одной бюрократической ошибки, пишет Ura.ru.

По данным издания, россиянин в апреле 2024 года получил удостоверение ветерана боевых действий и должен был получать ежемесячную денежную выплату. Жена военнослужащего в течение трех месяцев пыталась добиться выплат по доверенности, но в местном отделении фонда пенсионного и социального страхования все это время не могли принять решение.

В аппарате уполномоченного по правам человека в регионе провели проверку. Выяснилось, что пенсия не назначалась якобы из-за отсутствия сведений, подтверждающих получение удостоверения. В итоге военному начали выплачивать положенную пенсию и произвели перерасчет с даты выдачи удостоверения ветерана боевых действий.

Ранее в ХМАО вдове участника СВО отказали в получении выплат за мужа. Она обратилась в прокуратуру.

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      Елена Торубарова
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