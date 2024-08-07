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10:09, 7 августа 2024Из жизни

Рыболов поймал сомика рекордной величины

В Западной Вирджинии впервые поймали сомика длиной 100,5 сантиметра

Фото: Gerald Herbert / AP

В американском штате Западная Вирджиния пойман канальный сомик рекордной величины. Об этом сообщает газета The Inter-Mountain.

Рекорд поставил рыболов Тайлер Резерфорд. Когда в конце июля он удил рыбу на ферме отца, на приманку клюнул сомик длиной 100,5 сантиметра и весом 21,2 килограмма.

Чтобы проверить вес и длину рыбы, на место лова отправили двух биологов. Они подтвердили, что сомика такого размера в Западной Вирджинии поймали впервые.

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Рекорд по весу держался с 2023 года, а по длине — с 2022.

Канальные сомики распространены в Северной Америке. Обычно они вырастают не длиннее 57 сантиметров и весят до девяти килограммов.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в озере Алатуна в американском штате Джорджия пойман голубой сом рекордной величины. В качестве наживки использовался канальный сомик весом 900 граммов, пойманный рыбаком в начале рыбалки.

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      Олег Парамонов
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