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06:38, 7 августа 2024Мир

Шеф Пентагона высказался о «неизбежности» конфликта США и Китая

Остин: не думаю, что конфликт США с Китаем надвигается или является неизбежным

Фото: Yoshikazu Tsuno / Reuters

Американский министр Обороны Ллойд Остин высказал мнение о том, может ли произойти конфликт между США и КНР. По его словам, он не не избежен, заявил глава ведомства после американо-австралийских переговоров в формате «два плюс два», передает ТАСС.

«Не думаю, что конфликт с Китаем надвигается или является неизбежным», — уточнил Остин.

В то же время он отказался комментировать слова австралийско-американского медиамагната Руперта Мердока, приведшего довод, что американская сторона не оказала бы военную поддержку Тайваню без попытки со стороны Китая силой присовединить остров.

«Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать движение в верном направлении. То есть к большей стабильности и безопасности», — подчеркнул глава оборонного ведомства США.

Ранее сообщалось, что Китай расширил санкции против США из-за продаж вооружений Тайваню. Санкционные меры подразумевают в том числе блокировку движимого и недвижимого имущества шести американских корпораций военной промышленности на территории КНР.

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      Александра Синицына
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