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16:18, 7 августа 2024Экономика

Силуанов оценил дороги в Крыму

Силуанов рассказал Путину об улучшении дорог в Крыму

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Качество дорог в Крыму улучшается с каждым годом. Об этом министр финансов Антон Силуанов рассказал президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Во время отпуска Силуанов отправился в Крым на мотоцикле. В ответ на вопрос президента о поездке он заявил, что ежегодно самостоятельно оценивает изменения, которые происходят в туристической и автодорожной отраслях. «От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше», — отметил министр.

Ранее стало известно, что россияне массово устремились на отдых в Крым. За июль 2024-го на полуострове отдохнули более 1,2 миллиона туристов — на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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      Александра Качан
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