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17:32, 7 августа 2024Из жизни

Сотни девушек позвали на свидание прорекламировавшего себя на билборде мужчину

В США мужчина стал искать любовь при помощи билборда и получил сотни откликов

Фото: Pawel Czerwinski / Unsplash

В США мужчина купил место на рекламном щите, чтобы сходить на свидание, и получил сотни откликов. Об этом пишет The Philadelphia Inquirer.

28-летний житель Западной Филадельфии Дэвид Клайн устал от приложений для свиданий, которые заставляли его чувствовать себя недостаточно интересным и ценным, и решил искать любовь при помощи билборда. Он арендовал рекламный щит по адресу 1309 S. 34th Street, поместил на него вместо рекламы свою фотографию и фотографию своего кота, добавил надпись «Дэйв свободен. Хочешь сходить на свидание с Дэйвом? Напиши ему», ссылку на свои соцсети и информацию о себе: «Умеет хорошо готовить, есть нормальные хобби, владелец кота, купил билборд».

Клайн заплатил за рекламу 1154 доллара (98,8 тысячи рублей). При этом, по его словам, изначально он задумывал купить рекламный щит в качестве шутки и просто написать на нем «Привет, я Дэйв», чтобы повеселиться с друзьями. Он передумал лишь в последний момент, потому что подумал, что это «более практично, менее нарциссично и привлечет больше людей». За неделю после появления рекламы количество подписчиков Клайна выросло на шесть тысяч человек. Девушки завалили его предложениями, многие писали ему из Европы и Азии. С ним пытались связаться сотни жительниц Филадельфии в надежде на свидание.

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«Я уже несколько раз думал о том, чтобы убрать щит, потому что стал слишком популярным. Я действительно не ожидал такой реакции и поддержки — это безумие, просто безумие», — рассказал Клайн. Однако он по-прежнему надеется встретить среди подписчиков интересную девушку и новых друзей. Его требования к избраннице минимальны: ей должно быть 25-30 лет, она должна придерживаться левых взглядов, не быть злой и иметь чувство юмора.

Ранее в Подмосковье девушка выпрыгнула из окна, испугавшись мужчины с сайта знакомств. После общения в интернете молодые люди решили увидеться вживую и встретились в квартире девушки, но встреча пошла не по плану.

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