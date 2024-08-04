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12:27, 4 августа 2024Из жизни

Россиянка испугалась кавалера с сайта знакомств и выпрыгнула из окна

Shot: в Мытищах девушка выпрыгнула из окна во время свидания с новым знакомым

Фото: Globallookpress.com

В Подмосковье девушка выпрыгнула из окна, испугавшись кавалера с сайта знакомств. О свидании, с которого пришлось спасаться бегством, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел с 31-летней жительницей Мытищ. После общения в интернете пользователи решились встретиться вживую, выбрав для этого квартиру девушки. После разговоров, не предвещавших ничего дурного, мужчина ушел на кухню, включил конфорку и стал нюхать газ.

Услышав предложение присоединиться, россиянка открыла окно и выпрыгнула — квартира находилась на втором этаже дома. Вслед за хозяйкой из окна выпрыгнул и гость, скрывшись в неизвестном направлении. Девушке пришлось обратиться в больницу: прыжок обернулся для нее закрытой черепно-мозговой травмой и переломом плеча.

Удачнее прошло первое свидание у британки. Причем заветная встреча с ее нынешним бойфрендом произошла на кладбище. Место вдохновило молодых людей повернуть беседу в философское русло: они говорили о реальности загробной жизни, неизбежности смерти, вере, религии и ценностях.

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      Виктория Клабукова
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