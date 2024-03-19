Женщина рассказала об удачном свидании на кладбище

Женщина из Великобритании сходила на свидание на кладбище и назвала его удачным. О своем опыте она рассказала My London.

Британка призналась, что четыре года назад пошла на одно из первых свиданий с нынешним партнером на Хайгейтское кладбище в Лондоне. По ее словам, она прочла статью об этом историческом месте, где погребены многие известные люди, и сама предложила мужчине встретиться там. К ее удивлению, он отнесся к идее с энтузиазмом.

Их свидание действительно сильно отличалось от традиционных походов в ресторан или бар. По словам автора, необычное место заставило их говорить о важных и необычных для свидания вещах. У могилы Карла Маркса они обсудили книгу «Капитал», анархизм и устройство общества. Кроме того, место неизбежно спровоцировало беседу о реальности загробной жизни, неизбежности смерти, вере, религии и ценностях. Все это позволило ей и ее партнеру лучше узнать друг друга вскоре после знакомства. Она осталась очень довольна проведенным временем.

Женщина недавно спросила партнера о том, понравилось ли ему то свидание так же, как и ей. Он ответил, что благодаря необычному месту они смогли задать друг другу интересные вопросы.

Ранее сообщалось, что женщина пролетела восемь тысяч километров ради первого свидания и разочаровалась. Мужчина слишком много времени проводил со смартфоном и предпочитал прогулкам бары.