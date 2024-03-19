Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:45, 19 марта 2024Из жизни

Женщина рассказала об удачном свидании на кладбище

Фото: Rebecca Naden / Reuters

Женщина из Великобритании сходила на свидание на кладбище и назвала его удачным. О своем опыте она рассказала My London.

Британка призналась, что четыре года назад пошла на одно из первых свиданий с нынешним партнером на Хайгейтское кладбище в Лондоне. По ее словам, она прочла статью об этом историческом месте, где погребены многие известные люди, и сама предложила мужчине встретиться там. К ее удивлению, он отнесся к идее с энтузиазмом.

Их свидание действительно сильно отличалось от традиционных походов в ресторан или бар. По словам автора, необычное место заставило их говорить о важных и необычных для свидания вещах. У могилы Карла Маркса они обсудили книгу «Капитал», анархизм и устройство общества. Кроме того, место неизбежно спровоцировало беседу о реальности загробной жизни, неизбежности смерти, вере, религии и ценностях. Все это позволило ей и ее партнеру лучше узнать друг друга вскоре после знакомства. Она осталась очень довольна проведенным временем.

Материалы по теме:
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023

Женщина недавно спросила партнера о том, понравилось ли ему то свидание так же, как и ей. Он ответил, что благодаря необычному месту они смогли задать друг другу интересные вопросы.

Ранее сообщалось, что женщина пролетела восемь тысяч километров ради первого свидания и разочаровалась. Мужчина слишком много времени проводил со смартфоном и предпочитал прогулкам бары.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что диверсанты собирались устроить террористический рейд по России. Теперь они стали целью ФСБ

      Путин сравнил заявления западных спецслужб с шантажом

      Сотрудник отеля пришел убрать комнату постояльца и обнаружил его бездыханным

      32-летний россиянин заснул и вмерз в бетон

      Пассажиры чудом выжили в попавшем в авиакатастрофу самолете

      Китай призвал к сокращению крупнейших арсеналов для диалога по разоружению

      В США заявили о невозможности замены истощенных сил ПВО на Украине

      Во Франции заявили о готовности армии к самым трудным конфликтам

      Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть Бэтмена

      В Госдуме анонсировали тестовую рассылку электронных повесток в весенний призыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше