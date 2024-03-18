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11:12, 18 марта 2024Из жизни

Женщина пролетела восемь тысяч километров ради первого свидания и разочаровалась

Жительница Великобритании пролетела 8000 км ради свидания и разочаровалась

Фото: René Ranisch / Unsplash

Женщина из Великобритании преодолела восемь тысяч километров, чтобы сходить на первое свидание, и разочаровалась. Об этом пишет Hindustan Times.

35-летняя блогер и коуч Кайли Касл совершила полет из Лондона в Сан-Франциско, США, чтобы сходить на свидание и провести десять дней с мужчиной, которого случайно встретила в поездке в Мексику в 2023 году.

Мужчина оплатил ей билеты, спланировал небольшое путешествие и забронировал винную дегустацию. Касл благосклонно отнеслась к таким шагам, поскольку считает, что мужчина «вкладывает деньги в то, что он ценит». Однако многообещающая встреча разочаровала британку. По ее словам, несмотря на то, что она пролетела полмира, потенциальный партнер постоянно отвлекался на смартфон, а прогулкам предпочитал походы в бар и на работу. В итоге Касл решила, что лучшим выходом для них будет остаться друзьями.

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По словам женщины, они с мужчиной поняли, что слишком разные, но при этом оба хотят продолжить общение. Касл считает, что такая динамика совершенно нормальна, потому что, чтобы узнать человека, нужно время.

Ранее 40-летний девственник из США рассказал, почему отказался от секса с женщинами. Мужчина признался, что с юности мало интересовался отношениями с девушками, поскольку считал, что, раз роман с одноклассницей вряд ли закончится свадьбой, нет смысла тратить на это время.

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      Антонина Черташ
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