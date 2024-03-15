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00:30, 15 марта 2024Из жизни

40-летний девственник объяснил нежелание заниматься сексом

Фото: Cody Black / Unsplash

40-летний девственник из США рассказал, почему отказался от отношений с женщинами. Он отвечал на вопросы всех желающих на форуме Reddit в сабреддите Ask Me Anything («Спроси меня о чем угодно»).

Мужчина признался, что с юности мало интересовался отношениями с девушками, поскольку считал, что, раз такие отношения вряд ли закончатся свадьбой, нет смысла тратить на них время. Все попытки общаться с противоположным полом заканчивались на первом или втором свидании: симпатия с его стороны просто сходила на нет, хотя до этого все шло хорошо. Так и получилось, что он ни разу не занимался сексом.

В ответ на вопрос, хочется ли ему все же лишиться девственности, он ответил, что в общем-то не против, но испытывает к этому примерно такой же интерес, как к тому, чтобы научиться кататься на одноколесном велосипеде.

Мужчина подчеркнул, что считает женщин привлекательными и не испытывает никаких проблем при общении и флирте с ними. Однако куда больше удовольствия он получает, проводя время в одиночестве и путешествуя. Мужчина отметил, что с удовольствием гостит у брата, сестры и их семей, играет с племянниками и дает деньги на их образование, но при этом рад, что не связан никакими обязательствами и может жить, как ему хочется.

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Свободное время автор треда в основном проводит за хобби и называет себя ботаником. По его словам, когда-то он полтора года коллекционировал и собирал разные наборы конструкторов Lego, а когда остыл к этому занятию, раздал их племянникам и племянницам.

Автор треда отметил, что ему нравится фильм «40-летний девственник» 2005 года. Он немного ассоциирует себя с персонажем, и многие шутки из кинокартины показались ему очень смешными. Мужчина затруднился ответить на вопрос, считает ли он себя асексуалом.

Он утверждает, что у него примерно такой же уровень сексуального желания, как и тогда, когда он был подростком, а его уровень тестостерона в рамках нормы. При этом мастурбацию мужчина считает глупым занятием, а фантазировать о сексе дольше 15 секунд ему скучно. В ответ на предложение найти кого-то в приложении для знакомств он вежливо отказался.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина из Руанды изолировался от мира на 55 лет из-за страха перед женщинами. Он остался девственником и никогда имел романтических отношений.

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      Екатерина Лобанова
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