Ужасный страх перед женщинами вынудил девственника изолироваться на 55 лет

71-летний девственник из Руанды возвел забор для защиты от женщин

Пожилой мужчина из Руанды изолировался от мира на 55 лет из-за страха перед женщинами. Об этом пишет Daily Mirror.

71-летний Каллитксе Нзамвите заперся у себя дома, когда ему было 16 лет. Он был вынужден отгородиться от женщин, которые, по его словам, вызывают у него «ужасный страх». Позже, для дополнительной защиты, мужчина обнес свой участок забором высотой в четыре с половиной метра. Он заявил, что возвел преграду, чтобы представительницы противоположного пола точно не приближались к нему. Нзамвита остался девственником и никогда имел романтических отношений.

Одна из соседок мужчины подтвердила, что он с детства почти не покидал свой участок. При этом Нзамвита выживает только благодаря своим односельчанкам, которые заботятся о нем. «Это странно, но, несмотря на то, что он боится женщин, именно мы приносим ему еду и другие предметы первой необходимости. Но мы не можем подходить близко или говорить с ним. Мы просто оставляем все у входа, а потом он приходит и забирает еду и вещи», — рассказала женщина.

Соседи рассказывают, что, если Нзамвита видит женщину недалеко от участка, он убегает в дом и запирается там. Специалисты считают, что мужчина страдает гинофобией, иррациональным страхом перед женщинами. Страдающие от этой фобии могут испытывать тревогу от одной мысли о женщинах. Врачи также наблюдают у них такие симптомы, как частые панические атаки, боль в груди, избыточное потоотделение, а также проблемы с пищеварением.

Ранее сообщалось о женщине, которая на три года закрылась в доме с сыном, чтобы не заразиться коронавирусом. Ее мужу пришлось обращаться в полицию, чтобы убедить жену прекратить изоляцию.