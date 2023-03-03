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20:51, 3 марта 2023Из жизни

Женщина на три года закрылась в доме вместе с маленьким сыном и выгнала мужа

Женщина с сыном провели три года в изоляции из-за страха перед COVID-19

Фото: Fariha Farooqui / Getty Images

Из-за страха перед пандемией новой коронавирусной инфекции женщина с десятилетним сыном провели три года в полной изоляции. Как сообщает Times Now, чтобы заставить их выйти из дома, полиции и социальным службам пришлось взломать дверь.

С началом пандемии COVID-19 30-летняя Мунмун Маджхи сразу стала соблюдать строгую самоизоляцию. Она ни под каким предлогом не позволяла домашним покидать дом. Когда ограничения ослабили после первой волны вируса в 2020 году и Суджану, мужу Маммун, пришлось отправиться на работу, жена не пустила его обратно и закрылась в их доме вместе с маленьким сыном.

Поначалу Суджан ночевал у друзей и родственников, надеясь, что жена передумает, но в конце концов мужчине пришлось снять отдельное жилье. Суджан общался с семьей только посредством видеозвонков. Убедить Мунмун пустить мужа в дом не смогли ни родители, ни свекры. Ее условием для окончания самоизоляции была вакцина, однако ее до сих пор не существует для детей младше 12 лет.

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Все три года Суджан, работающий инженером в частной компании, оплачивал семейные счета, аренду, покупал продукты и вещи для жены с сыном. Мунмун постепенно оборвала все контакты с родственниками и друзьями, она даже перестала пользоваться газовой плитой, потому что ее ремонт требовал присутствия мастера. Мальчик общался с внешним миром только при помощи смартфона, который он также использовал, чтобы присутствовать на уроках.

В конце концов Суджан Маджхи обратился в полицию, но представители закона не захотели вмешиваться в семейные дела, тем более что Мунмун не совершала никаких противоправных действий. Лишь в конце февраля помощник инспектора из полицейского участка в Чаккарпуре согласился помочь Суджану после участия в видеозвонке с Мунмун.

Признаюсь честно, сначала мы не восприняли проблему всерьез. Однако мужчина был в отчаянии, он заставил меня поговорить с его женой по видео. Я ощутил сильное беспокойство после общения с их сыном. Мальчик три года не видел солнечного света

Правин Кумарпомощник инспектора

Полицейские связались со специалистами по охране здоровья детей, медиками и социальными службами. Группа спасателей пришла к двери дома семьи Маджхи в понедельник, 20 февраля 2023 года. Однако после нескольких часов уговоров открыть дверь 33-летняя Мунмун начала угрожать убить ребенка и покончить жизнь самоубийством. Опасаясь обострения паранойи, спасатели и волонтеры вернулись на следующий день и после повторного отказа Мунмун выйти к ним взломали дверь.

Мать и ребенок были доставлены в госпиталь для профилактического осмотра. Женщине объяснили, что уровень заболеваемости в настоящее время держится на очень низкой отметке и они с сыном в полной безопасности.

Мунмун Маджхи проверяют на наличие психических отклонений. Доктора отмечают, что тревожность из-за пандемии нередко приводит к поведенческим изменениям и психическим расстройствам у людей.

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Антонина Черташ
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