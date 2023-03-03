Женщина на три года закрылась в доме вместе с маленьким сыном и выгнала мужа

Женщина с сыном провели три года в изоляции из-за страха перед COVID-19

Из-за страха перед пандемией новой коронавирусной инфекции женщина с десятилетним сыном провели три года в полной изоляции. Как сообщает Times Now, чтобы заставить их выйти из дома, полиции и социальным службам пришлось взломать дверь.

С началом пандемии COVID-19 30-летняя Мунмун Маджхи сразу стала соблюдать строгую самоизоляцию. Она ни под каким предлогом не позволяла домашним покидать дом. Когда ограничения ослабили после первой волны вируса в 2020 году и Суджану, мужу Маммун, пришлось отправиться на работу, жена не пустила его обратно и закрылась в их доме вместе с маленьким сыном.

Поначалу Суджан ночевал у друзей и родственников, надеясь, что жена передумает, но в конце концов мужчине пришлось снять отдельное жилье. Суджан общался с семьей только посредством видеозвонков. Убедить Мунмун пустить мужа в дом не смогли ни родители, ни свекры. Ее условием для окончания самоизоляции была вакцина, однако ее до сих пор не существует для детей младше 12 лет.

Все три года Суджан, работающий инженером в частной компании, оплачивал семейные счета, аренду, покупал продукты и вещи для жены с сыном. Мунмун постепенно оборвала все контакты с родственниками и друзьями, она даже перестала пользоваться газовой плитой, потому что ее ремонт требовал присутствия мастера. Мальчик общался с внешним миром только при помощи смартфона, который он также использовал, чтобы присутствовать на уроках.

В конце концов Суджан Маджхи обратился в полицию, но представители закона не захотели вмешиваться в семейные дела, тем более что Мунмун не совершала никаких противоправных действий. Лишь в конце февраля помощник инспектора из полицейского участка в Чаккарпуре согласился помочь Суджану после участия в видеозвонке с Мунмун.

Признаюсь честно, сначала мы не восприняли проблему всерьез. Однако мужчина был в отчаянии, он заставил меня поговорить с его женой по видео. Я ощутил сильное беспокойство после общения с их сыном. Мальчик три года не видел солнечного света Правин Кумар помощник инспектора

Полицейские связались со специалистами по охране здоровья детей, медиками и социальными службами. Группа спасателей пришла к двери дома семьи Маджхи в понедельник, 20 февраля 2023 года. Однако после нескольких часов уговоров открыть дверь 33-летняя Мунмун начала угрожать убить ребенка и покончить жизнь самоубийством. Опасаясь обострения паранойи, спасатели и волонтеры вернулись на следующий день и после повторного отказа Мунмун выйти к ним взломали дверь.

Мать и ребенок были доставлены в госпиталь для профилактического осмотра. Женщине объяснили, что уровень заболеваемости в настоящее время держится на очень низкой отметке и они с сыном в полной безопасности.

Мунмун Маджхи проверяют на наличие психических отклонений. Доктора отмечают, что тревожность из-за пандемии нередко приводит к поведенческим изменениям и психическим расстройствам у людей.

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