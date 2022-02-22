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Победившая коронавирус 104-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

104-летняя жительница США назвала любовь к танцам причиной своего долголетия

Кадр: NBC 6 South Florida

104-летняя жительница США отпраздновала день рождения и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает WTVJ.

Сильвия Арментерос из Лос-Анджелеса, штат Флорида, отметила знаменательную дату вместе с родственниками и друзьями, а также сотрудниками и постояльцами дома престарелых, в котором живет. Женщина приехала в США с Кубы в 1959 году и с тех пор работала горничной и няней в Нью-Йорке. Некоторые бывшие подопечные Арментерос приехали во Флориду, чтобы поздравить ее.

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В конце 2021 года долгожительница заразилась коронавирусом, однако, к удивлению врачей, победила болезнь за пару недель. Причинами своего долголетия женщина назвала любовь к жизни, поддержку семьи и увлечение танцами. «Когда я приехал утром, мама сказала, что мы должны устроить такую же вечеринку на следующий год. Она уверена, что проживет до 110 лет, и я в этом не сомневаюсь», — сказал журналистам сын Арментерос Алехандро Суанес.

Ранее сообщалось, что 102-летний долгожитель из США, который до сих пор водит машину, раскрыл секрет своего долголетия. Мужчина уверен, что прожил так долго, потому что любит читать.

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Никита Савин
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