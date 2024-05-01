Стало известно меню для участников Олимпиады в Париже

Организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже огласили меню для участников

Организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже огласили меню для участников соревнований. Об этом сообщает Le Parisen.

По информации источника, кормить участников будут в самом большом ресторане на планете, расположенном в Сен-Сен-Дени на территории Олимпийской и Паралимпийской деревень. Спортсмены попробуют свиной фарш с тайским базиликом, цветную капусту и жареный картофель с куркумой, жареный перец, лук, креветки, а также баранину с соком, разбавленным мятой.

30 апреля стало известно, что заявки на аккредитацию на Олимпийские игры-2024 от более чем 20 российских волонтеров отклонили власти Франции. Одна из претенденток отметила, что получила письменный отказ от оргкомитета Игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.