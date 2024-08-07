Совравшего о бомбе в багаже жены мужчину отправили в колонию

Совравшего о бомбе в самолете «Уральских авиалиний» мужчину отправили в колонию

Мужчину, совравшего о бомбе в багаже жены, отправили в колонию. Об этом пишет «Фонтанка».

В феврале 2024 года житель Санкт-Петербурга позвонил в аэропорт и сообщил, что на рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» в Таджикистан летит его супруга, в чемодане которой находится «что-то запрещенное».

Служба безопасности авиагавани расценила это как сообщение о бомбе. В результате из самолета были эвакуированы 148 пассажиров и 8 членов экипажа.

Салон и вещи женщины были осмотрены с кинологической службой, однако ничего подозрительного не обнаружили. Пассажирка рассказала, что перед вылетом поссорилась с мужем, и таким образом он якобы решил ее задержать и не дать улететь к родителям.

Нарушителя отправили в колонию-поселение почти на 3,5 года и обязали выплатить перевозчику 1,8 миллиона рублей. Мужчина на суде раскаялся и публично извинился.

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