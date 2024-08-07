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13:32, 7 августа 2024Путешествия

Россияне оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты

«МК»: стоимость билетов из Анапы достигает 73,5 тысячи рублей с человека

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

По данным издания, из-за сложившейся ситуации отдыхающие не могут вернуться домой. В августе доступны только дорогие стыковочные рейсы. Стоимость поездки достигает свыше 70 тысяч рублей с человека.

«Билетов на Москву нет, агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать, — рассказала собеседница издания. — Я оставила и вот получила вариант — 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой в Ростове».

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Отмечается, что в свободной продаже в августе остались только билеты для домашних животных по 2,6 тысячи рублей, при условии, что питомцы путешествуют без хозяина и их по приезде встретят на вокзале.

Ранее отдыхающим в Анапе туристам запретили купаться в море. Спасатели не разрешали людям заходить в воду из-за обрушившихся на популярный российский курорт сильного шторма и залповых ливней.

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      Фариза Бацазова
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