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00:45, 7 августа 2024Мир

США и Австралия наладят совместное производство ракет

Пентагон: США и Австралия планируют наладить совместное производство ракет GMLRS

Фото: Alexander Drago / Reuters

США и Австралия на предстоящем раунде министерских консультаций заявят, что планируют наладить совместное производство управляемых реактивных ракет GMLRS и высокоточной ударной ракеты PrSM. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в меморандумы войдет описание принципов будущего совместного производства данных разновидностей снарядов, а также конкретные шаги и сроки.

Ранее агентство Reuters сообщало, что план Соединенных Штатов по использованию заводов в Японии для увеличения производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot сорвался из-за нехватки критически важного компонента, производимого корпорацией Boeing.

В июле также сообщалось, что США будут закупать твердотопливные ракетные ускорители у Европы.

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      Марина Совина
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