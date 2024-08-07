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18:50, 7 августа 2024Экономика

Стала известна судьба московской квартиры Навального

NEWS.ru: квартира Навального в Москве пустует
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Квартира оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в московском районе Марьино пустует. Судьба недвижимости стала известна изданию NEWS.ru.

Бывшее жилье Навального располагается в доме 175 на Люблинской улице. Доли в квартире также принадлежат дочери и отцу политика. Рядом с выходной дверью установлены три камеры, объективы которых замазаны краской. Соседи сообщили, что в последнее время в квартире никто не появлялся.

Один из жильцов дома предположил, что за квартирой кто-то присматривает. По его словам, некоторое время в почтовом ящике Навального копились бумаги, однако около месяца назад их забрали.

Ранее Мосгорсуд признал законным заочный арест вдовы Навального Юлии Навальной (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об участии в экстремистской организации.

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      Александра Качан
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