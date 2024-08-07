Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:30, 7 августа 2024Силовые структуры

Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной

Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной по делу об экстремизме

Фото: NTB / Terje Pedersen / Reuters

Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об участии в экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Суд оставил постановление Басманного районного суда без изменения, не удовлетворив апелляционную жалобу Навальной.

Вдова Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) проходит обвиняемой по статье 282.1 УК РФ.

9 июля Басманный суд столицы заочно арестовал Навальную. Она объявлена в розыск. 11 июля Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов заявил о наступлении тысячи бойцов ВСУ на Курскую область. Глава Генштаба обещал Путину разгромить противника

      Россиянина осудили на десять лет за изнасилование 17-летней девушки

      Мэр Парижа опровергла информацию о заболевших после заплывов в Сене спортсменах

      Неожиданные изменения во внешности Бена Аффлека объяснили

      Умер бывший ведущий шоу «Форт Боярд»

      Блогерша Лерчек оценила возможность воссоединения с бывшим мужем

      Дрессированная сова украла кольца молодоженов

      Экскурсовод повел туристов в закрытые для посещений пещеры и не выжил

      Появилось видео с докладом Герасимова Путину о боях в Курской области

      Арестованный в Баку украинский авторитет подал апелляцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше