Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной по делу об экстремизме

Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об участии в экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Суд оставил постановление Басманного районного суда без изменения, не удовлетворив апелляционную жалобу Навальной.

Вдова Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) проходит обвиняемой по статье 282.1 УК РФ.

9 июля Басманный суд столицы заочно арестовал Навальную. Она объявлена в розыск. 11 июля Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.

