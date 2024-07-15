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13:43, 15 июля 2024Силовые структуры

Юлия Навальная обжаловала заочный арест по делу об участии в экстремистской организации

Юлия Навальная обжаловала заочный арест по делу об экстремизме

Фото: NTB / Terje Pedersen / Reuters

Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала заочный арест по делу об участии в экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Жалобу рассмотрит Мосгорсуд. При этом дата слушания пока не раскрыта. Вдова Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) проходит обвиняемой по статье 282.1 УК РФ.

9 июля Басманный суд столицы заочно арестовал Навальную. Она объявлена в розыск. 11 июля Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.

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