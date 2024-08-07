Стало известно место гибели военкора Поддубного

НТВ: военкор Поддубный погиб в Курской области, откуда вел репортаж

Военкор Евгений Поддубный погиб в Курской области. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что журналист ехал освещать обстановку в Судже. В машину попал украинский FPV-дрон. Корреспондент опубликовал последний репортаж в своем Telegram-канале днем 7 августа.

Telegram-канал Readovka со ссылкой на источники с мест также пишет, что Поддубный погиб при исполнении служебного долга в Курской области. Там подтвердили сведения о попадании в автомобиль военкора FPV-дрона.

О гибели Поддубного первым сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин. Официального подтверждения информации на тот момент не поступало. Журналист вел репортаж из Курской области, где идут боестолкновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ).