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10:13, 7 августа 2024Мир

Стало известно о давлении Пентагона на военных подрядчиков США из-за Украины

Defense One: военные подрядчики США не спешат с сотрудничеством на Украине

Фото: Shelby Tauber / Reuters

Американские военные подрядчики не спешат с заключением сделок о совместном производстве на Украине, несмотря на давление Пентагона с просьбой расширить сотрудничество. Об этом пишет Defense One со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Я думаю, что наша отрасль действительно стремится [к сотрудничеству], но в то же время это должно иметь смысл с точки зрения бизнеса, верно? И финансирование тоже является проблемой. (...) Очевидно, что коррупция вызывает беспокойство», — рассказал представитель Госдепа на условиях анонимности.

В основном опасения западных компаний связаны с вопросами безопасности и коррупции, добавил американский чиновник. По его словам, украинская сторона признает, что нужно менять ситуацию, чтобы подрядчики из США хотели «уверенно сотрудничать с этой страной».

11 июля украинский лидер Владимир Зеленский встретился с представителями оборонных компаний США в украинском посольстве в Вашингтоне. Он рассказал, что на встрече обсуждались перспективы совместного оборонного производства, включая боеприпасы, системы противовоздушной обороны, бронетехнику и дроны.

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      Лина Пивоварова
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