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09:22, 11 июля 2024Бывший СССР

Зеленский встретился с представителями оборонных компаний США

Зеленский заявил, что встретился с представителями оборонных компаний США

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями оборонных компаний США в украинском посольстве в Вашингтоне. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Глава государства уточнил, что на встрече обсуждались перспективы совместного оборонного производства, включая боеприпасы, системы противовоздушной обороны, бронетехнику и дроны. Кроме того, стороны затронули обеспечение ремонта и обслуживание военной техники, добавил Зеленский.

10 июля украинский лидер встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики обсудили поставку систем Patriot, ситуацию на фронте и реализацию результатов «саммита мира». Зеленский проинформировал Шольца о ситуации на харьковском направлении и на востоке Украины.

Ранее украинский президент провел встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне. Британский политик заверил Зеленского, что подход Лондона к конфликту остался прежним.

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      Кристина Есикова
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