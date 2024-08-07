Стало известно о скрывающихся из-за обстрелов в монастыре под Курском

Пятнадцать человек скрываются из-за обстрелов в монастыре в под Курском

Пятнадцать человек скрываются из-за обстрелов в Свято-Николаевском Белогорском монастыре в селе Горналь Суджанского района под Курском. Об этом стало известно изданию Baza, комментарий опубликован в Telegram.

Внутри остаются только священнослужители, среди них нет раненых и детей. Они не могут покинуть территорию, поскольку обстрелы не стихают, пишет Baza.

До этого священник записал видео из храма в курском городе Суджа на фоне звуков обстрелов. Он сообщил, что Суджу обстреливают беспрерывно на протяжении 14 часов.

6 августа Вооруженные силы Украины начали массированную атаку на Курскую область. Мощному обстрелу подвергся город Суджа, после чего украинские военные в составе 300 бойцов, 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин попытались прорвать границу России в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.