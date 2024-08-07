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11:32, 7 августа 2024Экономика

Стинг продал винодельню семье Зеленского

Стинг продал винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане фирме жены Зеленского
СюжетСаммит G7

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Британский певец Стинг (настоящее имя — Гордон Самнер) продал винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане компании, связанной с семьей президента Украины Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на данные итальянского кадастра пишет издание Database Italia.

Стоимость сделки оценивается примерно в 75 миллионов евро. Согласно документам, продажа винодельни состоялась в июне, новым хозяином объекта стала итальянская фирма San Tommaso S.R.L. Ранее компания уже попадала в новостные сводки, когда в 2019 году Зеленский задекларировал виллу в итальянском Форте-дей-Марми, которую приобрела эта организация.

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Бенефициаром San Tommaso S.R.L. тогда была указана жена президента Украины Елена Зеленская. Издание отмечает, что тосканская винодельня сменила владельца 28 июня — через две недели после визита Зеленского на саммит G7, проходивший в Италии.

Стинг приобрел Tenuta Del Palagio Wines, созданную на месте исторической виллы, в 1997 году. Винодельня производит 15 видов вина, всего около 13 тысяч бутылок в год. В нее входит примерно 100 гектаров земли, четверть из которых занимают виноградники.

Ранее британское издание The London Crier сообщило, что Зеленский купил у короля Великобритании Карла III его резиденцию за 20 миллионов фунтов стерлингов (около 2,3 миллиарда рублей). Речь идет об особняке Highgrove House, который в течение 44 лет использовался Карлом III в качестве загородной резиденции.

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