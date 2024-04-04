В Британии заявили о покупке Зеленским резиденции короля Карла III

London Crier: Зеленский купил у короля Карла III резиденцию за 20 млн фунтов

Президент Украины Владимир Зеленский купил у короля Великобритании Карла III его резиденцию за 20 миллионов фунтов стерлингов (2,3 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом заявило британское издание The London Crier.

Речь идет об особняке Highgrove House, который в течение 44 лет использовался Карлом III в качестве загородной резиденции.

Хотя официального заявления Букингемского дворца о продаже пока нет, есть множество деталей, указывающих на то, что продажа была завершена в конце февраля — начале марта 2024 года, пишет издание.

Как отметил бывший дворецкий короля Грант Харролд, сделку, по всей видимости, закрыли 29 февраля во время визита Зеленского в Великобританию.

Ранее президент Украины обнародовал декларацию за 2023 год. Как следует из документа, за прошедший год доход семьи украинского лидера составил 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов).