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12:23, 7 августа 2024Культура

Сыновья Бритни Спирс восстановили отношения с дедом после насилия

Page Six: сыновья певицы Бритни Спирс помирились с обвиненным в насилии дедом
Шон, Эдди Моралес (посередине) и Джеймс

Шон, Эдди Моралес (посередине) и Джеймс. Фото: @emoofficial718

Сыновья американской певицы Бритни Спирс восстановили отношения с обвиненным в насилии дедом — отцом артистки Джейми Спирсом. Об этом сообщил Page Six адвокат отца юношей, бывшего мужа Спирс Кевина Федерлайна.

Юрист Марк Винсент Каплан заявил, что 18-летний Шон Престон и 17-летний Джейден Джеймс простили отца матери. «Мальчики скучают по дедушке. Нет никаких ограничений на общение Джейми с внуками и их общением с Джейми», — пояснил он.

По словам адвоката, сейчас молодые люди поддерживают общение с 72-летним дедом. Их отец не против визитов сыновей к отцу экс-супруги.

В августе 2019 года Джейми Спирсу предъявили обвинения после конфликта с 13-летним Шоном Престоном. Утверждалось, что мужчина выломал дверь, чтобы добраться до подростка, и схватил его во время драки. Окружная прокуратура округа Вентура приняла решение издать запретительный судебный приказ для защиты детей. Сейчас его срок действия истек.

Ранее сыновья Спирс заявили о готовности наладить отношения с матерью.

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      Мария Рюрикова
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