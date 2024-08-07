Телефонные мошенники выманили у российского пенсионера 82 миллиона рублей

Московский пенсионер перевел мошенникам 82,8 млн рублей

Телефонные мошенники обманом похитили у московского пенсионера свыше 82,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На протяжении шести дней пожилой человек верил, что общается с правоохранителями и банковскими работниками. Аферисты по видеосвязи предъявили ему якобы служебное удостоверение, убедив в угрозе списания денег с его счетов и получения кредитов на его имя. Пенсионеру дали номера якобы безопасных счетов, на которые он совершил 90 переводов на общую сумму более чем 82,8 миллиона рублей.

Потерпевший понял, что его обманули, когда мошенники стали интересоваться, имеются ли у него дома ценности. Он обратился в полицию.

3 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники убедили 77-летнего пенсионера совершить поджог военкомата.