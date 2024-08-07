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19:15, 7 августа 2024Путешествия

Туристка на гидроцикле врезалась в дочерей и не выжила

The Mirror: во Франции туристка на гидроцикле врезалась в дочерей на скорости

Фото: freestockcenter / freepik

В Европе туристка во время катания на гидроцикле врезалась в дочерей, которые находились на своих плавательных средствах, и не выжила. Об этом сообщает The Mirror.

Несчастный случай произошел у берега моря в городе Аркашон. 47-летняя женщина из Ангулема, Франция, каталась на гидроцикле со своим партнером, а ее 16-летние дочери находились на других гидроциклах под присмотром инструкторов. Несмотря на это, туристки столкнулись на большой скорости.

Француженка получила серьезные травмы головы, ее экстренно доставили в больницу на вертолете. Спустя несколько часов туристки не стало. Ее дочери и бойфренд получили незначительные ушибы.

Ранее российская туристка, впавшая в кому во время отдыха в Турции, не выжила. Родственники россиянки рассказали, что страховая компания покрыла расходы на лечение только после скандала, когда семья Герасимовой записала обращение и попросила вернуть ее на родину.

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      Марк Успенский
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