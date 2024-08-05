Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:47, 5 августа 2024Путешествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции и не выжила

Shot: впавшая в кому во время отдыха в Турции россиянка не выжила

Фото: Stephen Andrews / Unsplash

Российская туристка, впавшая в кому во время отдыха в Турции, не выжила. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, 62-летняя Наталья Герасимова из Тюмени улетела с внуками в Анталью 22 июня. Через несколько дней после начала отпуска у нее случился сердечный приступ, и потребовалась экстренная операция. Родственники россиянки рассказали, что страховая компания покрыла расходы на лечение только после скандала, когда семья Герасимовой записала обращение и попросила вернуть ее на родину — в Турции, по их словам, пациентку не лечили из-за отсутствия лекарств.

Материалы по теме:
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023
«Мне хотелось сбежать» Москвичка посетила ретрит на острове Ява. Почему он стал для нее серьезным испытанием?
«Мне хотелось сбежать»Москвичка посетила ретрит на острове Ява. Почему он стал для нее серьезным испытанием?
25 февраля 2023

Уточняется, что женщину перевезли из Сиде в Москву только в конце июля. Она была в глубокой коме. В ночь с 4 на 5 августа врачи констатировали ее кончину.

Ранее сообщалось, что семья россиянки, впавшей в кому в Турции, не может вернуть ее на родину из-за миллионного долга перед клиникой. Изначально расходы на лечение должна была покрыть страховка, но в компании заявили, что случай Герасимовой — не страховой.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Американский фондовый рынок рухнул

      Появились кадры рушащегося второй день дома в Санкт-Петербурге

      В российском регионе в восемь раз выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

      Стало известно о жизни обменянных супругов Дульцевых

      На Западе признали самый серьезный кризис обороны ВСУ в Донбассе

      Семья просившего женщин оголиться таксиста осудила его со словами «мы в хиджабах не ходим»

      Шансы россиян на участие в Паралимпийских играх в Париже оценили

      Режиссер Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

      В России возобновили работу сразу три автозавода

      Пропавшая девушка провела три месяца в пещере и «превратилась в змею»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше