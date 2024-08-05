Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции и не выжила

Shot: впавшая в кому во время отдыха в Турции россиянка не выжила

Российская туристка, впавшая в кому во время отдыха в Турции, не выжила. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, 62-летняя Наталья Герасимова из Тюмени улетела с внуками в Анталью 22 июня. Через несколько дней после начала отпуска у нее случился сердечный приступ, и потребовалась экстренная операция. Родственники россиянки рассказали, что страховая компания покрыла расходы на лечение только после скандала, когда семья Герасимовой записала обращение и попросила вернуть ее на родину — в Турции, по их словам, пациентку не лечили из-за отсутствия лекарств.

Уточняется, что женщину перевезли из Сиде в Москву только в конце июля. Она была в глубокой коме. В ночь с 4 на 5 августа врачи констатировали ее кончину.

Ранее сообщалось, что семья россиянки, впавшей в кому в Турции, не может вернуть ее на родину из-за миллионного долга перед клиникой. Изначально расходы на лечение должна была покрыть страховка, но в компании заявили, что случай Герасимовой — не страховой.

