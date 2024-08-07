Украинские власти раскритиковали приезд французского режиссера в Москву

Глава офиса президента Украины Ермак раскритиковал приезд Гаспара Ноэ в Москву

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал приезд французского режиссера Гаспара Ноэ в Москву. Об этом он написал в Telegram.

Ермак посчитал, что кинематографист совершил ошибку, приехав в Россию «по приглашению режима». «Украину сегодня поддерживает весь цивилизованный мир, французский народ и лидер Эммануэль Макрон», — заявил он.

Ермак подчеркнул, что Россия должна находиться в культурной изоляции. «Это важно. Нельзя давать ни единого шанса агрессору», — заключил он.

Ранее стало известно о приезде Ноэ в Москву. «Гаспар приехал в Москву в том числе для того, чтобы поучаствовать в одном закрытом мероприятии для нас и Arthouse. Организацией мероприятия занимается агентство К2», — рассказали в пресс-службе журнала «Москвичка».

Посетители московских клубов опубликовали кадры с кинематографистом. В одном из роликов Ноэ танцует под песню исполнителя Шуры (настоящее имя — Александр Медведев) «Ты не верь слезам».