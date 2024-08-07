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10:19, 7 августа 2024Культура

Украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян

Shot: певец Иван Дорн готов выступить для россиян за 45 тысяч долларов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно источнику, Дорн готов выступить перед россиянами за 45 тысяч долларов (почти четыре миллиона рублей). При этом в райдере певец указал, что заказчикам желательно придерживаться нейтральной позиции в отношении специальной военной операции (СВО) или в крайнем случае не допускать «пророссийских провокаций» во время шоу.

Артист не приедет выступать в Россию из-за запрета на въезд в страну, но согласен рассмотреть концерты для русскоязычной публики в третьих странах, к примеру, в Казахстане. Длительность выступления составит 40-45 минут.

Дорн родился в Челябинске в 1988 году. В 1990 году в связи с работой отца семья переехала в город Славутич Киевской области.

Ранее исполнитель хита «Бигуди» рассказал, что не приезжает на Украину из-за страха мобилизации. При этом Дорн подчеркнул, что позиционирует себя как украинского артиста.

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      Мария Рюрикова
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