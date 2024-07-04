Певец Иван Дорн объяснил причину отказа посещать Украину

Певец Иван Дорн рассказал, что не приезжает на Украину из-за страха мобилизации

Украинский певец Иван Дорн объяснил причину своего отказа посещать страну. Об этом он рассказал в YouTube-шоу Dope Soz.

Дорн признался, что боится мобилизации. «Приехать [на Украину] несложно, но вернуться будет сложнее, когда вы мальчик от 18 до 60 лет», — пояснил он.

Исполнитель хита «Бигуди» при этом подчеркнул, что позиционирует себя как украинского артиста. «Всегда и везде за границей я остаюсь украинским артистом, топлю за Украину, при этом со своим нарративом и свободолюбивым контекстом», — заявил певец.

В 2022 году артисту запретили концертную деятельность в России из-за активной поддержки Украины. Дорн также прокомментировал запрет на въезд в Россию в течение 50 лет. Артист отметил, что больше не поддерживает связь со своими близкими, проживающими в стране.

Дорн родился в Челябинске в 1988 году. В 1990 году переехал в город Славутич Киевской области в связи с работой отца.