Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:09, 4 июля 2024Культура

Певец Иван Дорн объяснил причину отказа посещать Украину

Певец Иван Дорн рассказал, что не приезжает на Украину из-за страха мобилизации

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украинский певец Иван Дорн объяснил причину своего отказа посещать страну. Об этом он рассказал в YouTube-шоу Dope Soz.

Дорн признался, что боится мобилизации. «Приехать [на Украину] несложно, но вернуться будет сложнее, когда вы мальчик от 18 до 60 лет», — пояснил он.

Исполнитель хита «Бигуди» при этом подчеркнул, что позиционирует себя как украинского артиста. «Всегда и везде за границей я остаюсь украинским артистом, топлю за Украину, при этом со своим нарративом и свободолюбивым контекстом», — заявил певец.

В 2022 году артисту запретили концертную деятельность в России из-за активной поддержки Украины. Дорн также прокомментировал запрет на въезд в Россию в течение 50 лет. Артист отметил, что больше не поддерживает связь со своими близкими, проживающими в стране.

Дорн родился в Челябинске в 1988 году. В 1990 году переехал в город Славутич Киевской области в связи с работой отца.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Вырезанные семьи, угрозы и откуп. Что такое кровная месть, которой Кадыров пригрозил родне террористов?

      Доходы от приватизации в России превысили план в 10 раз

      Американист объяснил невозможность замены Байдена перед выборами

      На Украине признали продвижение ВС России на семи участках фронта

      Центробанк понадеялся снизить инфляцию до желаемого уровня через год

      В Госдуме высказались о возможности перехода РПЛ на американский формат лиг

      Звезда КВН рассказал о тяжелых условиях жизни в родном городе

      Участник СВО рассказал о предложении штаба купить себе медаль на Wildberries

      Китай оказался лидером в области ИИ

      Алсу откровенно высказалась о разводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше