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Иван Дорн прокомментировал запрет на въезд в Россию в течение 50 лет

Иван Дорн прокомментировал запрет на выступления в России в течение 50 лет
Иван Дорн

Иван Дорн. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

33-летний украинский певец и музыкант Иван Дорн прокомментировал запрет на выступления в России в течение 50 лет. Об этом сообщает StarHit.

Артист заявил, что ожидал запрета на въезд на территорию России и раньше. «Уже появлялись эти списки, а меня в них все не было и не было, думал, забыли меня включить», — пояснил он.

Дорн добавил, что больше не поддерживает связь со своими близкими, проживающими в России, так как за все это время они ни разу не интересовались состоянием исполнителя.

«Сейчас я ни с кем из россиян не общаюсь вообще. У меня есть родные в Башкирии, кроме одного брата, который уехал из России. Так вот, никто не позвонил за это время и не спросил, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест», — заявил артист.

Сообщается, что сейчас музыкант вместе с женой и детьми проживает в столице Франции Париже, а также дает концерты в европейских странах.

Ранее стало известно, что на Украине готовят «белый список» российских исполнителей, выступивших против спецоперации.

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Анастасия Астахова
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