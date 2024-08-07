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14:43, 7 августа 2024Экономика

Устанавливать тарифы ЖКХ в России захотели по-новому

В Госдуме рекомендовали вернуться к идее устанавливать тарифы ЖКХ на пять лет

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Устанавливать тарифы услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России захотели по-новому — депутаты Госдумы рекомендовали вернуться к идее разрабатывать их не менее чем на пять лет. Такой пункт содержится в проекте плана рекомендаций по ключевым проблемам ЖКХ, с копией документа ознакомился Forbes.

Парламентарии предлагают проводить долгосрочную тарифную политику — устанавливать тарифы на водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора и другие коммунальные ресурсы сразу на пять лет, с учетом их ежегодной индексации.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что уже подготовили соответствующий проект федерального закона. Кроме того, в числе рекомендаций рабочей группы — установление экономически обоснованного размера платы за жилищные услуги (содержание дома, обслуживание лифтов, текущий ремонт) тоже не менее чем на пять лет. Сейчас эти цены не контролируются, их устанавливают сами управляющие компании по согласованию с жителями.

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Тарифы же ЖКХ регулирует государство. Правительство устанавливает планку для каждого региона (обычно на уровне инфляции), выше которой местная администрация не должна увеличивать тарифы. ФАС контролирует выполнение этих условий. При этом ежегодно с 1 июля происходит индексация тарифов. Сейчас уровень ставок планируется на три-пять лет, но все равно каждый год заново корректируется по нескольким параметрам.

Это плохо влияет на работу ресурсоснабжающих организаций и мешает своевременно модернизировать инфраструктуру. Внедрение долгосрочных тарифов поможет привлечь больше инвесторов в сферу ЖКХ — им будет проще просчитать экономическую привлекательность своего участия в таких проектах.

С другой стороны, специалисты предполагают, что с учетом непредсказуемой экономической ситуации будет сложно установить долгосрочную стоимость. У бизнеса, наоборот, могут появиться дополнительные риски, допускают эксперты.

Ранее не достигших совершеннолетия детей-сирот в России захотели освободить от оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и жилых помещений. Это защитит их от накапливания задолженностей и взыскания недвижимости через суд.

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      Нина Ташевская
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