В Белоруссии начались учения оперативного командования

Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений оперативного командования

Пресс-служба Министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале сообщила о начале проведения учений командно-штабных учений Северо-западного оперативного командования (СЗОК) в двух областях страны.

«Цель учения — совершенствование уровня готовности и способности органа военного управления, соединений и воинских частей оперативного объединения в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий», — указано в сообщении.

Как отмечается, в ходе учений будут отработаны борьба с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) условного противника, применение БПЛА и совершенствование системы огневого поражения ракетными войсками и артиллерией.

Ранее стало известно, что белорусские служащие одной из воинских частей противовоздушной обороны (ПВО) отправятся на тактические учения, которые пройдут в России. В учениях поучаствуют примерно 4000 военных и 150 единиц техники. Основные тренировочные маневры пройдут на полигоне Ашулук, который находится в Астраханской области.