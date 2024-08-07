В Эстонии решили реконструировать дороги для переброски западной военной техники

ERR: Эстония реконструирует дороги для переброски военной техники НАТО

Власти Эстонии реконструируют дороги для переброски военной техники НАТО. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Отмечается, что департамент транспорта Эстонии реализует два проекта по реконструкции дорожной инфраструктуры, так как она не рассчитана на транспортировку тяжелой западной военной техники. Ввиду недостаточной грузоподъемности мостов и дорог, власти республики приступили к реконструкции виадука Канама на Таллинской окружной дороге и участка шоссе Таллин — Пярну протяженностью 13 километров.

Стоимость проектов оценивается в 14 и 82 миллиона евро соответственно, 50 процентов от расходов покроет фонд военной мобильности Европейского Союза.

«Ремонт и развитие новых дорог дает нам [Эстонии], конечно, больше гибкости. У нас будет больше ресурсов, чтобы доставлять сюда союзников, мы сможем выбирать между несколькими маршрутами. В этом смысле мы сможем быть более гибкими», — отмечает начальник службы тыла Сил обороны Эстонии Эрки Соо.

Ранее министерство финансов Эстонии объяснило, почему выделенные фондом ЕС средства были направлены на мастер-классы по эстонской сауне и чемпионаты по диск-гольфу. Ранее европейский фонд Just Transition Fund (JTF) выделил пострадавшему от перехода к климатической нейтральности эстонскому уезду Ида-Вирумаа 340 миллионов евро, 111 тысяч из которых были направлены на указанные мероприятия.