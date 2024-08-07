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10:35, 7 августа 2024Мир

В Германии обрушился отель

В Германии в Крефе обрушились опоры одного здания отеля, есть пострадавшие

Фото: Florian Blaes / dpa / Globallookpress.com

В Германии в населенном пункте Креф федеральной земли Рейнланд-Пфальц обрушился отель, есть пострадавшие. Об этом заявили в полиции города Трир, сообщает ТАСС.

По данным полиции, обрушились опоры одного здания отеля, под завалами могут находиться восемь человек. Отмечается, что в результате обрушения строения не стало одного человека.

Всего в момент обрушения в отеле находились 14 человек, пятеро из них смогли самостоятельно выбраться из-под завалов, из соседних зданий эвакуировали 31 человека.

Ранее в городе Ратцебург в Германии рухнула крыша супермаркета Netto, пострадали 14 человек. Они находились в здании в момент происшествия. Услышав треск, посетители и сотрудники супермаркета начали эвакуироваться.

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      Семен Александров
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