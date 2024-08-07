Среда обитания
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09:50, 7 августа 2024Среда обитания

В городском освещении увидели опасность для насекомых

Исследование: городское ночное освещение мешает питанию насекомых

Фото: Matt Antonioli / Unsplash

Искусственное освещение, работающее по ночам, делает листья деревьев жестче. Это ставит под угрозу пищевые цепочки, поскольку затрудняет питание насекомых. К такому выводу пришли ученые из Китайской академии наук, сообщает Phys.org.

Ученые обратили внимание, что в большинстве городских экосистем листья деревьев мало повреждены насекомыми, рассказал исследователь Шуан Чжан. Специалисты полагали, что растения, живущие под искусственным освещением, фокусируются на защите от света и производят большое количество химических защитных соединений.

Для исследования они выбрали два распространенных вида уличных деревьев: японский софорник и зеленый ясень. Изучив более пяти тысяч листьев, специалисты пришли к выводу: чем более высокий уровень искусственного освещения, тем более жесткие у деревьев листья. Из-за этого насекомые меньше питаются листвой, в результате уменьшается их численность. Это, в свою очередь, может привести к сокращению популяций насекомоядных птиц и разрушению экосистем. Ученые также предположили, что яркий ночной свет может делать насекомых более уязвимыми для хищников.

Ранее основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов призвал озеленять города, чтобы улучшить их жителям жизнь. Отсутствие зелени в городах зачастую приводит к значительному повышению температуры. По сравнению с сельской местностью там оказывается на 3-5 градусов теплее, добавил специалист.

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      Мария Черкасова
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