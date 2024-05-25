Среда обитания
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01:31, 25 мая 2024Среда обитания

Эксперт призвал озеленять города для психического здоровья жителей

Эксперт Хорошилов призвал озеленять города для здоровья жителей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Городское озеленение может помочь улучшить психическое состояние жителей, рассказал газете «Ведомости» основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов.

Со ссылкой на исследования ученых он заявил, что города, где дома построены из бетона и недостаточно окружены растительностью, создают так называемый остров тепла. Там температура оказывается на 3-5 градусов больше, чем в сельской местности. По данным ВОЗ, города являются источником выбросов до 60 процентов парниковых газов, а их жители входят в одну из самых уязвимых к изменению климата групп.

При этом, как указал Хорошилов, в городах зачастую сокращается площадь зеленого покрова. «Ландшафтный дизайн фокусируется на создании больших зеленых массивов, но маленькие островки природы (скверы, клумбы и деревья в оживленном городском центре) необходимы, чтобы человеческий мозг получал хотя бы минимальное насыщение цветущими пейзажами, столь необходимыми для ментального здоровья», — уточнил он.

В настоящее время градостроительные проекты все больше учитывают потребность человека в природе, добавил эксперт. Так, при проектировании все чаще воспроизводят естественные ландшафты и добавляют креативные элементы, способствующие снижению стресса.

Ранее Москва оказалась самым комфортным для проживания городом в России по расчету индекса качества городской среды за 2023 год. Столица набрала 304 из максимальных 360 баллов. Комфортными городами-миллионниками также оказались Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар.

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      Мария Черкасова
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