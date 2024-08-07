В Крыму предложили ввести уголовное преследование «ждунов»

Глава Крымской миссии Смирнов предложил ввести уголовное преследование «ждунов»

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ввести административное и уголовное преследование для «ждунов». Об это он заявил в беседе с РИА Новости.

«Понятие "ждун" необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением. Помимо административного и уголовного преследования, злостных "ждунов" нужно лишать российского гражданства», — рассказал Смирнов.

«Ждунами» в Крыму называют тех, кто ждет прихода украинской власти и армии, а также дискредитирует российские государственные органы.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил исполняющего обязанности (и.о.) своего заместителя Евгения Горлова и порассуждал о коррупции.