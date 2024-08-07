В Курской области предупредили о фейковом видео с губернатором

Власти Курской области предупредили о фейковом видео с губернатором Смирновым

7 августа в социальных сетях начало распространяться видео, в котором врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы призвал всех мужчин старше 18 лет прийти в военкоматы и получить оружие для защиты региона. Этот ролик оказался дипфейком, о чем власти региона сообщили в своем Telegram-канале.

В частности, голос Смирнова на фейковом ролике существенно отличается от оригинала: в речи настоящего губернатора есть фрикативное «г», которого нет на поддельном видео. Кроме того, злоумышленники взяли за исходное видео обращение врио губернатора об обстановке на границе и просьбу не поддаваться на провокации.

Ответственность за публикацию дипфейка администрация Курской области возложила на украинские спецслужбы.

Сфабрикованный ролик прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Слава богу оперативно все это, несмотря на те события, которые разворачиваются..., информационщики еще отслеживать успевают и моментально все это дезавуируют», — заявила она.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».